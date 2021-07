Covid, Ordine dei Medici Napoli: “Concreto rischio nuova ondata” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – «Sono molto preoccupato di ciò che vedo in giro, se non si interverrà subito temo che al ritorno delle vacanze avremo un brutto risveglio dal sogno di esserci gettati il peggio alle spalle». Non usa mezzi termini Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia, nel lanciare un allarme sui comportamenti a rischio che, a suo giudizio, ormai si moltiplicano in ogni ambito della vita sociale. «Al di là della retorica, è evidente che prevale ormai un clima da liberi tutti», aggiunge Zuccarelli. «Questo modo di fare rischia di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– «Sono molto preoccupato di ciò che vedo in giro, se non si interverrà subito temo che al ritorno delle vacanze avremo un brutto risveglio dal sogno di esserci gettati il peggio alle spalle». Non usa mezzi termini Bruno Zuccarelli, presidente dell’deiChirurghi e Odontoiatri die provincia, nel lanciare un allarme sui comportamenti ache, a suo giudizio, ormai si moltiplicano in ogni ambito della vita sociale. «Al di là della retorica, è evidente che prevale ormai un clima da liberi tutti», aggiunge Zuccarelli. «Questo modo di fare rischia di ...

Advertising

Adnkronos : Obbligo #vaccino, Ordine medici: 'Requisito per lavorare, non opzione'. #Covid. - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, l’Ordine dei medici: «A Napoli serio rischio di una nuova ondata» - anteprima24 : ** Covid, Ordine dei Medici ##Napoli: 'Concreto rischio nuova #Ondata' ** - euronewsit : Vaccinare per battere il Covid-19. Responsabilità la parola d'ordine per ripartire sicuri - __IKO_ : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, L'Ordine dei Medici: 'Rischio nuova ondata. Intervenire subito per evitare di ripiombare nell'incubo' http… -