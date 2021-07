Covid oggi Marche, 4 contagi: bollettino 5 luglio, i dati (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 4 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 5 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 755 tamponi: 341 nel percorso nuove diagnosi (di cui 114 screening con percorso Antigenico) e 414 nel percorso guariti (l’indice di positività è di 1,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 1 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino e 2 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (un caso rilevati) e contatti stretti di positivi (3 casi rilevati). Nel percorso Screening sono stati processati 114 test ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 4 i nuovidi coronavirus nellesecondo ideldi, 5. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 755 tamponi: 341 nel percorso nuove diagnosi (di cui 114 screening con percorso Antigenico) e 414 nel percorso guariti (l’indice di positività è di 1,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 1 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino e 2 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (un caso rilevati) e contatti stretti di positivi (3 casi rilevati). Nel percorso Screening sono stati processati 114 test ...

