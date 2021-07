Covid oggi Lombardia, 51 contagi: bollettino 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 51 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Zero i decessi, che da inizio pandemia restano quindi 33.786. La regione nel suo aggiornamento fa il punto anche sui tamponi effettuati nell'ultima giornata: sono 9.044, per un totale di 11.736.896, mentre il rapporto positivi/tamponi è pari allo 0,5%. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (44), mentre i pazienti negli altri reparti sono 164 (-31). Zero contagi Covid nelle ultime 24 ore nelle province di Brescia, Lecco e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 51 ida coronavirus in, 52021, secondo i dati deldella regione. Zero i decessi, che da inizio pandemia restano quindi 33.786. La regione nel suo aggiornamento fa il punto anche sui tamponi effettuati nell'ultima giornata: sono 9.044, per un totale di 11.736.896, mentre il rapporto positivi/tamponi è pari allo 0,5%. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (44), mentre i pazienti negli altri reparti sono 164 (-31). Zeronelle ultime 24 ore nelle province di Brescia, Lecco e ...

