Covid oggi Italia | bollettino Protezione civile e regioni | contagi 5 luglio

Sono 15 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Abruzzo, 7 contagi: bollettino 5 luglio I dati della regione Sono 7 (di età compresa tra 16 e 70 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza a 74.956. Nel numero dei casi positivi sono compresi ...

Covid Calabria, oggi 11 nuovi contagi: bollettino 5 luglio I dati della Regione: terapie intensive stabili, +281 guariti Sono 11 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 5 luglio, in Calabria, su 719 tamponi effettuati. Zero i morti (per un totale di 1.230 decessi) e +281 i guariti. Lo riferisce il bollettino sull'emergenza coronavirus diffuso ...

Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Speranza: "Avanti con obbligo per i sanitari". LIVE Sky Tg24 Italia-Francia, Macron: Parigi vicina a famiglie vittime di Covid Roma, 5 lug. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella in visita all’Eliseo (LaPresse) – La Franci ...

Covid: Riccardi, un ricovero in terapia intensiva a Udine Udine, 5 lug - Si riapre oggi la terapia intensiva nell'ospedale di Udine con un caso di positività al Covid-19. Al S. Maria della Misericordia è stato infatti ricoverato un uomo residente ...

