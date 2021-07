Covid, oggi in Italia 480 casi e 31 decessi. Tasso di positività allo 0,6% (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 480 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro gli 808 di ieri ma soprattutto i 389 di lunedì scorso. Con 74.649 tamponi, 67mila meno di ieri, e un Tasso di positività che rimane di fatto stabile allo 0,6%.I decessi sono 31 (ieri 12), ma di questi sono recuperi risalenti ai mesi scorsi 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana. In totale le vittime dall’inizio dell’epidemia salgono a 127.680. Le terapie intensive sono 6 di meno (ieri -7), con appena 2 ingressi del giorno, entrambi in Sicilia, e scendono a 191, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -30), ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 480 inelle ultime 24 ore in, contro gli 808 di ieri ma soprattutto i 389 di lunedì scorso. Con 74.649 tamponi, 67mila meno di ieri, e undiche rimane di fatto stabile0,6%.Isono 31 (ieri 12), ma di questi sono recuperi risalenti ai mesi scorsi 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana. In totale le vittime dall’inizio dell’epidemia salgono a 127.680. Le terapie intensive sono 6 di meno (ieri -7), con appena 2 ingressi del giorno, entrambi in Sicilia, e scendono a 191, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -30), ...

