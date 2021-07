Covid, oggi 480 nuovi casi e 31 morti: il bollettino del 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 5 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 480 Decessi: 31 Tamponi effettuati: 74.649 Terapie intensive: – 6 Tasso di positività: 0,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 43.531 casi totali: 4.263.797 Decessi: 127.680 Guariti: 4.092.586 In Italia oggi, lunedì 5 luglio 2021, si registrano 480 nuovi positivi e 31 morti per Covid. Ieri c’erano stati 808 nuovi casi e 12 ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 480 Decessi: 31 Tamponi effettuati: 74.649 Terapie intensive: – 6 Tasso di positività: 0,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 43.531totali: 4.263.797 Decessi: 127.680 Guariti: 4.092.586 In Italia, lunedì 52021, si registrano 480positivi e 31per. Ieri c’erano stati 808e 12 ...

