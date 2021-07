Covid: nuovi dati da Israele, 'Pfizer copre solo al 64% da variante Delta' (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Brutte notizie in arrivo stamattina da Israele". Ad annunciarlo su Twitter è Yaniv Erlich, scienziato israeliano-americano, professore associato alla Columbia University, rilanciando nuovi dati del ministero della Salute di Tel Aviv sulla protezione del vaccino anti-Covid nei confronti della variante Delta di Sars-CoV-2. "Il ministero della Salute - scrive Erlich - riferisce che l'efficacia di Pfizer per la protezione contro la variante Delta scende al 64% dal 94% contro altri ceppi. Ciò ha importanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Brutte notizie in arrivo stamattina da". Ad annunciarlo su Twitter è Yaniv Erlich, scienziato israeliano-americano, professore associato alla Columbia University, rilanciandodel ministero della Salute di Tel Aviv sulla protezione del vaccino anti-nei confronti delladi Sars-CoV-2. "Il ministero della Salute - scrive Erlich - riferisce che l'efficacia diper la protezione contro lascende al 64% dal 94% contro altri ceppi. Ciò ha importanti ...

