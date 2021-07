Covid: nuova ondata di contagi, Bangladesh estende lockdown (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Bangladesh ha esteso oggi di un'altra settimana, fino al 14 luglio, uno stretto lockdown a livello nazionale, a fronte di nuovi record di contagi e morti da nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilha esteso oggi di un'altra settimana, fino al 14 luglio, uno strettoa livello nazionale, a fronte di nuovi record die morti da nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore ...

Per Symbola da soli non si può "Basta coi campanili, è tempo di sinergia" ...Symbola ha voluto ribadire come "si debbano superare due crisi come quella climatica e post covid ... Venerdì 16 luglio (ore 11 - 13) 'Transizione verde e gusto del futuro per una nuova Italia' con Gino ...

Riaprono i reparti di Medicina a Ghilarza e Bosa La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma stamattina è arrivata l'ufficialità con la riapertura delle Unità operative di Medicina degli ospedali "Mastino" di Bosa e "Delogu" di Ghilarza, che n ...

Covid, la Gran Bretagna verso lo stop alle restrizioni. Attesa per le parole di Johnson Boris Johnson ricorderà anche che a partire dal 19 luglio chi ha completato la vaccinazione potrà recarsi in paesi in cui la situazione epidemiologica è meno grave, senza dover rispettare la quaranten ...

