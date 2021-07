Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 480 nuovi casi e 31 morti (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Sono 480 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore (contro gli 808 nuovi casi di ieri) sulla base di 74.649 tamponi. Un dato che porta ad almeno 4.263.797 il numero di persone che nel nostro Paese hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 31 (ieri 12) per un totale di 127.680 vittime da febbraio dello scorso anno. Il tasso di positività sale allo 0,64% dallo 0,57% di ieri. Queste le principali evidenze emerse dal bollettino di Protezione civile e ministero della Salute. Le terapie intensive sono calate di sei unità per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Sono 480 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 registrati in24 ore (contro gli 808di ieri) sulla base di 74.649 tamponi. Un dato che porta ad almeno 4.263.797 il numero di persone che nel nostro Paese hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 31 (ieri 12) per un totale di 127.680 vittime da febbraio dello scorso anno. Il tasso di positività sale allo 0,64% dallo 0,57% di ieri. Queste le principali evidenze emerse dal bollettino di Protezione civile e ministero della Salute. Le terapie intensive sono calate di sei unità per ...

