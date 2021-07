Covid | Mortaruolo | “Benevento sarà la prima provincia Covid free”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Bellissima accoglienza questa mattina all’hub vaccinale della zona industriale di Ponte Valentino dedicato alle attività economiche e produttive delladiattivato grazie alla straordinaria sinergia tra Confindustria, l’ASL die la Regione Campania. Come annunciato dal presidente Vincenzo De Luca, il SanniolaCampania”. Così Erasmo, Consigliere regionale e ...

... 'Ospedale èfree, naturalmente siamo pronti qualora servisse ma ci auguriamo che attività ... E il consigliere regionale Mino: 'Le sinergie messe in campo dal territorio sono di tutta ...'La risoluzione che abbiamo approvato - rileva- impegna, tra l'altro, il Presidente e ...in condizioni di impossibilità a svolgere la prova per obblighi di quarantena o contagi da- ...