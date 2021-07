Covid, medici base e infettivologi: “Anticorpi unica terapia” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ad oggi gli Anticorpi monoclonali rappresentano di fatto l’unico vero trattamento terapeutico, diretto ed efficace contro il SARS-CoV-2”. Lo scrivono la Simg, Società Italiana medicina Generale e delle Cure Primarie e la Simit, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, in un documento congiunto che promuove la medicina del territorio e favorisce l’assistenza domiciliare. Il documento è stato elaborato nell’ambito del progetto “Il percorso del paziente con Covid-19 dalle cure domiciliari tradizionali al linkage to care con i centri specialistici”, presentato oggi, in un webinar ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ad oggi glimonoclonali rappresentano di fatto l’unico vero trattamento terapeutico, diretto ed efficace contro il SARS-CoV-2”. Lo scrivono la Simg, Società Italianana Generale e delle Cure Primarie e la Simit, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, in un documento congiunto che promuove lana del territorio e favorisce l’assistenza domiciliare. Il documento è stato elaborato nell’ambito del progetto “Il percorso del paziente con-19 dalle cure domiciliari tradizionali al linkage to care con i centri specialistici”, presentato oggi, in un webinar ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici Oblate, seminario sui vaccini ...essenziale una rapida diffusione in tutto il mondo di vaccini sicuri ed efficienti contro il Covid -... Sono stati coinvolti i seguenti soggetti: Medici Senza Frontiere, Ordine dei Medici della Provincia ...

Donne e pandemia: le sfide e la resilienza ... tracciare contatti, effettuare screening e riportare casi sospetti ai centri medici. In Ecuador, l'... con la convinzione che l'unico modo per contrastare gli effetti del covid fosse la solidarietà, la ...

Covid: Ordine Medici Napoli, concreto rischio nuova ondata Agenzia ANSA Già raccolti 5mila euro con la vendita del libro La Storia di Renato La Storia di Renato è una racconto della Dottoressa Sara Poggiali nato tra le mura domestiche durante il lockdown del 2020. Il ricavato è stato consegnato simbolicamente al Prof. Rino Rappuoli a soste ...

Corriamo ai vaccini. Il direttore generare dell’Asl Caserta Ferdinando Russo, scrive al Vescovo Mons. Giacomo Cirulli Preoccupa il diffondersi della variante Delta; preoccupa il calo di adesioni alle vaccinazioni in tutte le fasce di età della popolazione. L’Asl Caserta, ...

