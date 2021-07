Covid, la Gran Bretagna verso lo stop alle restrizioni. Attesa per le parole di Johnson (Di lunedì 5 luglio 2021) nonostante l'aumento dei contagi a causa della la si avvia verso lo stop alle restrizioni. Cresce l'Attesa per le parole di , che parlerà dell'allentamento, previsto per il prossimo 19 luglio. Leggi ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) nonostante l'aumento dei contagi a causa della la si avvialo. Cresce l'per ledi , che parlerà dell'ntamento, previsto per il prossimo 19 luglio. Leggi ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Dal 19 luglio non si dovranno più usare le mascherine, si potrà tornare in ufficio e non ci sarà più… - Adnkronos : In #Uk si va verso lo stop alle ultime restrizioni covid, nonostante la #VarianteDelta - MediasetTgcom24 : Covid, oltre 24mila casi in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore #covid - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Dal 19 luglio non si dovranno più usare le mascherine, si potrà tornare in ufficio e non ci sarà più l'obbligo… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Oggi la Gran Bretagna annuncia la fine delle restrizioni dal 19 luglio -