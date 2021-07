Covid Israele, salgono i contagi: al vaglio restrizioni e terza dose vaccino (Di lunedì 5 luglio 2021) Le autorità israeliane hanno confermato oggi 343 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato negli ultimi tre mesi, un peggioramento attribuito al diffondersi della variante Delta. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 843.123, con 6.428 morti. Secondo quanto emerso dai test effettuati, la variante Delta è responsabile del 90% dei casi di Covid-19 nel paese, contro il 60% di tre settimane fa. La situazione dei contagi sarà al centro di una riunione oggi stesso tra il premier Naftali Bennett, e il ministro della Sanità Nitzan Horowitz, durante la quale si valuterà ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Le autorità israeliane hanno confermato oggi 343 nuovi casi dio da Coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato negli ultimi tre mesi, un peggioramento attribuito al diffondersi della variante Delta. Il totale deiati da inizio pandemia è di 843.123, con 6.428 morti. Secondo quanto emerso dai test effettuati, la variante Delta è responsabile del 90% dei casi di-19 nel paese, contro il 60% di tre settimane fa. La situazione deisarà al centro di una riunione oggi stesso tra il premier Naftali Bennett, e il ministro della Sanità Nitzan Horowitz, durante la quale si valuterà ...

Honesty bombing/ Dopo la pandemia si è più sinceri già al primo appuntamento ... secondo cui il 72% dei single si dice più disposto rispetto al periodo pre - covid , a rivelare ... Secondo una ricerca condotta dagli studiosi del Centro interdisciplinare Herzliya con sede in Israele ...

Covid Israele, il 90% dei nuovi casi sono di variante Delta “I nuovi casi registrati in Israele nelle ultime due settimane sono state del 90% di variante Delta.” A dirlo il ministero della Salute israeliano, Yaakov Litzman, aggiungendo che: “Due settimane fa l ...

