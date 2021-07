Covid, in Piemonte il settimo giorno senza morti. Terapie intensive quasi vuote (Di lunedì 5 luglio 2021) In tutta la regione vi restano ricoverate appena 8 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 83 Leggi su lastampa (Di lunedì 5 luglio 2021) In tutta la regione vi restano ricoverate appena 8 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 83

Advertising

marco_to66 : Covid in Piemonte, per la prima volta da inizio pandemia una settimana senza morti - IdeawebTV : Vaccino Covid: oggi (5 luglio) in Piemonte somministrate 35.288 dosi - solops : Covid Coronavirus, in Piemonte nel primo giorno più di 6100 cambi di data - solops : 35.288 le persone vaccinate contro il Covid oggi in Piemonte - pcbassignana : RT @PiemonteInforma: #COVID #Piemonte Sono 6.119 gli spostamenti di data effettuati oggi, primo giorno in cui era possibile, su https://t.c… -