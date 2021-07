Covid, in Lombardia nessun decesso e 51 casi: un nuovo positivo a Bergamo (Di lunedì 5 luglio 2021) A fronte di 9.044 tamponi effettuati, sono 51 i nuovi positivi (0,5%) in Lombardia. nessun decesso registrato a causa del Covid-19, mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). I dati di lunedì 5 luglio: – i tamponi effettuati: 9.044, totale complessivo: 11.736.896 – i nuovi casi positivi: 51 – in terapia intensiva: 44 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 164 (-31) – i decessi totale complessivo: 33.786 (=) I nuovi casi per provincia: Milano: 17 di cui 10 a Milano città; Bergamo: 1; Brescia: 0; Como: 3; Cremona: 3; Lecco: 0; Lodi: 4; Mantova: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) A fronte di 9.044 tamponi effettuati, sono 51 i nuovi positivi (0,5%) inregistrato a causa del-19, mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). I dati di lunedì 5 luglio: – i tamponi effettuati: 9.044, totale complessivo: 11.736.896 – i nuovipositivi: 51 – in terapia intensiva: 44 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 164 (-31) – i decessi totale complessivo: 33.786 (=) I nuoviper provincia: Milano: 17 di cui 10 a Milano città;: 1; Brescia: 0; Como: 3; Cremona: 3; Lecco: 0; Lodi: 4; Mantova: ...

Avvenire_Nei : . @caritas_milano #Covid e povertà: in 7 mesi aiutate 80mila persone - RegLombardia : #LNews Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A… - pfmajorino : #Fontanavattene questa mattina ha detto che la #Lombardia ha vinto qualsiasi sfida di fronte al #Covid. Ci considera tutti fessi. - Michahela : RT @il_laocoonte: @giudiiiiiiiii @giulianol diciamo che non stanno a guardà il centesimo - italiaserait : Covid oggi Lombardia, 51 contagi: bollettino 5 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid, il bollettino di oggi: 480 nuovi contagi, 31 morti, tasso di positività allo 0,6% In Lombardia contagi giù da 131 a 51, con il tasso di positività stabile però allo 0,5%. Scendono ... Sono 45, otto meno di ieri, i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che ...

Covid, 480 nuovi casi e 31 morti ... la Campania (68), l'Emilia Romagna (58) e la Lombardia (51) Toscana È di 41 nuovi casi (età media ...6 anni) nella prima domenica di luglio l'evoluzione del Covid in Toscana secondo il report della ...

Covid Lombardia e Italia oggi, 5 luglio: 480 nuovi casi e 31 decessi IL GIORNO Covid oggi Lombardia, 51 contagi: bollettino 5 luglio Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) – Sono 51 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Zero i decessi, che da inizio pandemia restano quind ...

Covid: Letta, 'non è ancora finita, sosteniamo prudenza Draghi Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Siamo ancora in una situazione in cui stiamo uscendo dall'emergenza, non è ancora finita, sosteniamo la prudenza del governo, del presidente Draghi, del ministro Speranza".

