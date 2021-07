Covid, Figliuolo: “Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale” (Di lunedì 5 luglio 2021) "Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale". Così il commissario Francesco Paolo Figliuolo in un'intervista al Corriere della Sera risponde alle Regioni che lamentano ritardi nella campagna vaccinale per questioni di approvvigionamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) "Leper". Così il commissario Francesco Paoloin un'intervista al Corriere della Sera risponde alle Regioni che lamentano ritardiper questioni di approvvigionamento. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Figliuolo: “Su AZ si poteva comunicare meglio”, ma è colpa del “Covid mutevole”. Lui però lanciò gli Open Day per g… - pietroraffa : ??**(Adnkronos) COVID: FIGLIUOLO, 'VACCINI SUFFICIENTI PER MANTENERE RITMO 500MILA DOSI AL GIORNO'** Bene #VacciniCovid - gabrieligm : I grandi successi di Arcuri. Chissà se questo ci sarà nel secondo libro di Speranza - orizzontescuola : Covid, Figliuolo: “Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale” - ProDocente : Covid, Figliuolo: “Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale” -