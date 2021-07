Covid Campania, De Luca: “Obbligo mascherina anche d’estate” (Di lunedì 5 luglio 2021) “La mascherina” in Campania “penso che ce la teniamo pure per l’estate”. Lo dice il presidente della Regione Vincenzo De Luca, preoccupato per il diffondersi della variante Delta. “E’ un piccolo sacrificio”, aggiunge De Luca, oggi a Benevento per l’inaugurazione dell’hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive nell’area Asi di Ponte Valentino, che si sofferma anche sulla riapertura delle scuole dopo l’estate. “Prepareremo entro questa settimana un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca”, annuncia il governatore campano. “Già oggi – evidenzia De ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) “La” in“penso che ce la teniamo pure per l’estate”. Lo dice il presidente della Regione Vincenzo De, preoccupato per il diffondersi della variante Delta. “E’ un piccolo sacrificio”, aggiunge De, oggi a Benevento per l’inaugurazione dell’hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive nell’area Asi di Ponte Valentino, che si soffermasulla riapertura delle scuole dopo l’estate. “Prepareremo entro questa settimana un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca”, annuncia il governatore campano. “Già oggi – evidenzia De ...

