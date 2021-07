Covid-19, bollettino 5 luglio: 480 contagiati e 31 decessi (Di lunedì 5 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni I nuovi dati del bollettino sul Covid-19 in Italia confermano il trend delle ultime settimane. Sono stati registrati infatti 480 contagiati a fronte di 74.649 tamponi processati (ieri erano 808 i nuovi positivi), e 31 decessi. Inoltre sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo-19: gli aggiornamenti su contagi,e guarigioni I nuovi dati delsul-19 in Italia confermano il trend delle ultime settimane. Sono stati registrati infatti 480a fronte di 74.649 tamponi processati (ieri erano 808 i nuovi positivi), e 31. Inoltre sono L'articolo proviene da Inews.it.

