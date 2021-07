Cosmetici con ingredienti di riciclo | cosa significa bellezza upcycling

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ne è passato di tempo dai 120 bilioni di packaging prodotti l’anno solo per la bellezza, considerando l’involucro in plastica come extra da quello in carta, per non parlare dei contenitori per la campionatura o per la spedizione. Oggi i marchi di bellezza di strada eco-friendly ne hanno fatta, proponendo prodotti nudi – come ha dimostrato in primis Lush e poi il boom di shampoo solidi prodotti quest’anno – packaging sempre più rispettosi dell’ambiente, solari reef friendly e formule clean. L’attenzione per il bene del Pianeta è, per il mondo della bellezza, una tematica importante. Ma si può fare sempre meglio e sempre di più per il pianeta, e oggi il beauty vuole andare oltre, proponendo non più solo imballaggi ottenuti da materiali di scarto ma anche formulazioni con ingredienti ricavati da rifiuti vegetali e agricoli. Gli inglesi lo chiamano circular beauty – o upcycling beauty – e anche se se ne parla ancora poco, è una delle rivoluzioni ecosostenibili più attese. Perché se dalle reti della pesca, dalla plastica o dai funghi è possibile ricavare bellissimi abiti, altrettanto vero è che dai fondi di caffè o dalla buccia della frutta è possibile ottenere formule altrettanto performanti.NE ABBIMO PARLATO CON GLI ESPERTI