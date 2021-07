Così la pentita Giusi Vitale gestiva il traffico di cocaina dal Lazio alla Sicilia (Di lunedì 5 luglio 2021) La rotta della cocaina parte dal Lazio, dal clan dei Casamonica, ma anche dalla camorra, per approdare in Sicilia alimentari ndo le importanti piazze di spaccio dell’isola. E a gestire il traffico è, fra l’altro, la pentita Giusi Vitale, appena espulsa dal programma di protezione dopo aver fornito, per 16 anni, dal 2005, quello che sembrava un contributo importante nella lotta alla mafia. La scoperta di questo imponente traffico di droga fra realtà criminali solo apparentemente lontane arriva dopo due anni di indagini e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) La rotta dellaparte dal, dal clan dei Casamonica, ma anche dcamorra, per approdare inalimentari ndo le importanti piazze di spaccio dell’isola. E a gestire ilè, fra l’altro, la, appena espulsa dal programma di protezione dopo aver fornito, per 16 anni, dal 2005, quello che sembrava un contributo importante nella lottamafia. La scoperta di questo imponentedi droga fra realtà criminali solo apparentemente lontane arriva dopo due anni di indagini e ...

