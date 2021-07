Cose da sapere sui fondi europei per spendere bene quelli del Pnrr (Di lunedì 5 luglio 2021) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired)Durante lo scorso settennato del bilancio dell’Unione europea, finito nel 2020, la capacità di spesa degli stati membri (28, includendo la Gran Bretagna della Brexit) ha seguito tendenze perlomeno contraddittorie. Il dato è rilevante, nei giorni successivi all’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano da parte della Commissione europea che ha liberato la prima tranche da 25 miliardi di euro. I soldi del Recovery fund sono risorse aggiuntive rispetto al bilancio europeo per il settennato 2021-2027. Si tratta di 221,1 miliardi di euro che ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired)Durante lo scorso settennato del bilancio dell’Unione europea, finito nel 2020, la capacità di spesa degli stati membri (28, includendo la Gran Bretagna della Brexit) ha seguito tendenze perlomeno contraddittorie. Il dato è rilevante, nei giorni successivi all’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza () italiano da parte della Commissione europea che ha liberato la prima tranche da 25 miliardi di euro. I soldi del Recovery fund sono risorse aggiuntive rispetto al bilancio europeo per il settennato 2021-2027. Si tratta di 221,1 miliardi di euro che ...

Advertising

piave79 : Fate sapere a #mori che non deve mettere in mezzo la Madonnina di Civitavecchia per scrive post. Non si gioca con queste cose - AngeloAiraghi2 : Per fortuna io e te ci conosciamo abbastanza per sapere che molte cose che non diciamo restano dette per sempre. J… - LVeramente : Ci sono cose che non posso vedere, spero siano le stesse che non voglio sapere - Paradisehh : RT @Marco_hub: Quanto è gratificante sapere come sono andate realmente le cose? - lucietta92 : RT @Agostino35: Mia madre commenta l'entusiasmo di mio padre nel tifo dicendo: 'Com'è che per queste cose sei così vivace e invece per altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cose sapere Sterpaglie a fuoco per il caldo: bruciano le auto parcheggiate ...interessato numerosi terreni colmi di sterpaglie ed alberi secchi che hanno provocato danni a cose ...che nonostante i moniti, le ordinanze e le diffide, non ne vogliono sapere di ripulirli. Nel caso ...

Malika Chalhy, il fratello: 'Sapevo come sarebbe andata a finire' Le persone giudicano senza sapere come stanno le cose. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia, fin dall'inizio. Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno ora. Ma si sa: siamo in ...

Una voce per Padre Pio, le cose da sapere Famiglia Cristiana Post pandemia, di cosa hanno bisogno partite IVA e imprese per ripartire In Lombardia più di un quinto delle imprese ha richiesto recentemente finanziamento. Come ottenere liquidità in tempi veloci ...

Pestaggi in carcere: impedire che il «tradimento» si ripeta Dopo gli episodi di Santa Maria Capua Vetere, denunciati più di un anno dopo e a vent’anni dalle ingiustificate violenze al G8 di Genova. Il reato di tortura esiste solo dal 2017 ...

...interessato numerosi terreni colmi di sterpaglie ed alberi secchi che hanno provocato danni a...che nonostante i moniti, le ordinanze e le diffide, non ne voglionodi ripulirli. Nel caso ...Le persone giudicano senzacome stanno le. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia, fin dall'inizio. Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno ora. Ma si sa: siamo in ...In Lombardia più di un quinto delle imprese ha richiesto recentemente finanziamento. Come ottenere liquidità in tempi veloci ...Dopo gli episodi di Santa Maria Capua Vetere, denunciati più di un anno dopo e a vent’anni dalle ingiustificate violenze al G8 di Genova. Il reato di tortura esiste solo dal 2017 ...