Corte Conti Ue denuncia, in Italia chi inquina non paga (Di lunedì 5 luglio 2021) BRUXELLES - Le discariche illegali su tutto il territorio nazionale per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea è un caso esemplare di non applicazione del principio Ue "chi ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) BRUXELLES - Le discariche illegali su tutto il territorio nazionale per cui l'è stata condannata dalladi giustizia europea è un caso esemplare di non applicazione del principio Ue "chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Corte Conti Corte Conti Ue denuncia, in Italia chi inquina non paga Lo scrive la Corte dei Conti Ue nel rapporto 'Il principio chi inquina paga: applicazione incoerente tra politiche e azioni Ue', che ha analizzato, tra l'altro, 42 progetti per un valore di 180 ...

Saccomanno sul dossier di Legambiente: 'Amministrazioni inerti sull'abusivismo' Anche su questo si chiede una maggiore attenzione da parte degli organi di controllo ed in particolare delle Procure della Repubblica e della Corte dei Conti. Un'azione unitaria e straordinaria che ...

Corte Conti Ue denuncia, in Italia chi inquina non paga

