CorSport | il Napoli sonda Vaclik | portiere della Repubblica Ceca | per sostituire Ospina

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ildi Spalletti punterà su Alex Meret tra i pali. Intanto, si cerca unper rimpiazzare, che potrebbe andar via. Il Corriere dello Sport parla di unggio per. Vlacik sarebbe una figura meno ingombrante per Meret, sicuramente eserciterebbe minore pressione di quanto non è accaduto con il colombiano. “Ilsi è portato avanti, ha avviato una chiacchierata con(32), titolare all’Europeo...