CorSport: Brych è scarso, per Italia-Spagna la Uefa ha scelto uno dei peggiori arbitri a disposizione (Di lunedì 5 luglio 2021) “Rosetti ha scelto anche per la semifinale uno dei peggiori arbitri europei a disposizione, sicuramente non potrà essere tacciato di nazionalismo”. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport commentando la designazione dell’arbitro tedesco Brych per la semifinale Italia-Spagna. Il giudizio di Pinna è impietoso: “Felix Brych è semplicemente scarso. Difficoltà nella rilevazione dei falli, conseguente gestione disciplinare (pensate a Belgio-Portogallo) assolutamente rivedibile. Dalla sua, solo la grande esperienza, ma francamente un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) “Rosetti haanche per la semifinale uno deieuropei a, sicuramente non potrà essere tacciato di nazionalismo”. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport commentando la designazione dell’arbitro tedescoper la semifinale. Il giudizio di Pinna è impietoso: “Felixè semplicemente. Difficoltà nella rilevazione dei falli, conseguente gestione disciplinare (pensate a Belgio-Portogallo) assolutamente rivedibile. Dalla sua, solo la grande esperienza, ma francamente un ...

