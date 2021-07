Coronavirus | lunedì 5 luglio | sono 83 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Oggi su oltre 5mila tamponi nele oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 83casi positivi, 5 decessi e 71 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma cittàa quota 56”. Così in una nota l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 120casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl Roma 2 ...

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #5luglio #Coronavirus #COVID19 - fanpage : Il bollettino di oggi #5luglio - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #5luglio #Coronavirus #COVID19 - glooit : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 480 casi e 31 morti per Covid: i dati di lunedì 5 luglio leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunedì

Fanpage.it

... informa che oggi5 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 3.782 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 15 casi positivi: 1 in provincia di Bari, 2 in ...GROSSETO " Tra i nuovi casi diregistrati in Provincia di Grosseto tra venerdì 2 luglio e oggi,5 luglio, uno è un contagio da variante Delta. E' il primo registrato in Maremma. Oltre a questo, negli ultimi ...