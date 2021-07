Coronavirus Italia, bollettino del 5 luglio: 31 decessi (14 riferibili a giorni precedenti), 480 positivi, tasso allo 0,6% (Di lunedì 5 luglio 2021) In totale su 31 decessi in tutta Italia, quindi, 17 sono riferibili alle ultime 24 ore e 14 a giorni precedenti, a seguito di conteggi errati in Campania e Toscana. Diminuiscono i positivi 480 invece di  808 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) In totale su 31in tutta, quindi, 17 sonoalle ultime 24 ore e 14 a, a seguito di conteggi errati in Campania e Toscana. Diminuiscono i480 invece di  808 L'articolo proviene da Firenze Post.

