Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 luglio: 480 nuovi casi, i morti sono 31 (Di lunedì 5 luglio 2021) sono 480 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 808), a fronte di 74.649 tamponi giornalieri effettuati (ieri 141.640). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (stabile rispetto alle 0,6% di ieri). sono 31 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 191 (-6), con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021)480 icontagi di Covid-19 in(ieri 808), a fronte di 74.649 tamponi giornalieri effettuati (ieri 141.640). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (stabile rispetto alle 0,6% di ieri).31 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive191 (-6), con 2ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE ...

