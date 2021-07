Coronavirus, il bollettino nazionale: 480 nuovi i nuovi positivi, 31 i decessi (Di lunedì 5 luglio 2021) Coronavirus, il bollettino nazionale La Protezione Civile ha diramato in queste ore il nuovo bollettino in riferimento all’emergenza Coronavirus in Italia, dove sono stati individuati … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 luglio 2021), ilLa Protezione Civile ha diramato in queste ore il nuovoin riferimento all’emergenzain Italia, dove sono stati individuati … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

