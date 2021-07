Coronavirus | il bollettino di oggi 5 luglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) Covid Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaAggiornamento nazionale della situazione Covid-19 in Italia. I contagi dacontinuano ad essere in calo ma è importante continuare a pieno ritmo la somministrazione dei vaccini. Sono stati resi noti dall’Istituto Superiore di Sanità i dati sulla situazione vaccinale attuale in Italia. Il 92% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ...

I dati deldel 5 luglio Sono 15 i contagi dain Piemonte oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati deldella regione. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano morti. I 15 ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 941198 (+719). Le persone risultate positive alsono 69093 (+11) rispetto a ieri. Questi sono i dati ...I dati della regioneRoma, 5 lug. - Sono 7 (di età compresa tra 16 e 70 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati reg ...Sono 9 i nuovi casi di coronavirus accertati in Sardegna nelle ultime 24 ore. In totale, da inizio emergenza, sono quindi 57.309. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale non si segnala ...