Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 5 luglio

Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 5 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania. Con soli 110 positivi al Covid-19 nella giornata di ieri, la situazione Coronavirus nella Regione Campania continua ad essere stabile. Nonostante il grande abbassamento dei contagi, resta obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. Il presidente Vincenzo De Luca continua sulla linea della prudenza per evitare spiacevoli situazioni.

