Copertino, morto il ciclista investito da un'auto (Di lunedì 5 luglio 2021) Copertino - È morto dopo tre settimane di agonia il copertinese Fernando Monaco, ricoverato in ospedale a Lecce dal 16 giugno scorso, dopo un incidente stradale. L'uomo, di 44 anni, quel giorno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 luglio 2021)- Èdopo tre settimane di agonia il copertinese Fernando Monaco, ricoverato in ospedale a Lecce dal 16 giugno scorso, dopo un incidente stradale. L'uomo, di 44 anni, quel giorno ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Copertino, morto il ciclista investito da un'auto - PugliaStream : Copertino, scontro frontale con l'auto: morto il ciclista coinvolto nell'incidente - PugliaStream : Copertino, 24enne ritrovato morto nella sua abitazione: disposta l'autopsia - semprevane : Scommetto che giuseppe da copertino è single e molto morto di pheega ( non si dice lo so ma non trovo sinonimo adatto) #ilunatici -

Ultime Notizie dalla rete : Copertino morto Copertino, morto il ciclista investito da un'auto Copertino - È morto dopo tre settimane di agonia il copertinese Fernando Monaco, ricoverato in ospedale a Lecce dal 16 giugno scorso, dopo un incidente stradale. L'uomo, di 44 anni, quel giorno ...

Copertino, scontro frontale con l'auto: morto il ciclista coinvolto nell'incidente M., queste le iniziali, 44 anni, di Copertino, è rimasto in coma e nessun valore registrato dalle analisi e dagli accertamenti strumentali ha indotto i medici nemmeno ad un cauto ottimismo. Un ...

Copertino, morto il ciclista investito da un'auto La Gazzetta del Mezzogiorno Copertino, scontro frontale con l'auto: morto il ciclista coinvolto nell'incidente Non ce l'ha fatta il ciclista investito la sera del 16 giugno scorso, poco prima delle 22 lungo la Copertino-Monteroni. Lo schianto contro la Fiat Idea guidata da S.Z., 61 ...

Copertino, morto il ciclista investito da un'auto Copertino - È morto dopo tre settimane di agonia il copertinese Fernando Monaco, ricoverato in ospedale a Lecce dal 16 giugno scorso, dopo un incidente stradale. L'uomo, di 44 anni, quel giorno percor ...

- Èdopo tre settimane di agonia il copertinese Fernando Monaco, ricoverato in ospedale a Lecce dal 16 giugno scorso, dopo un incidente stradale. L'uomo, di 44 anni, quel giorno ...M., queste le iniziali, 44 anni, di, è rimasto in coma e nessun valore registrato dalle analisi e dagli accertamenti strumentali ha indotto i medici nemmeno ad un cauto ottimismo. Un ...Non ce l'ha fatta il ciclista investito la sera del 16 giugno scorso, poco prima delle 22 lungo la Copertino-Monteroni. Lo schianto contro la Fiat Idea guidata da S.Z., 61 ...Copertino - È morto dopo tre settimane di agonia il copertinese Fernando Monaco, ricoverato in ospedale a Lecce dal 16 giugno scorso, dopo un incidente stradale. L'uomo, di 44 anni, quel giorno percor ...