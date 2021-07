Copa America 2021: gironi, date, calendario, risultati (Di lunedì 5 luglio 2021) In Brasile si gioca la Copa America 2021: il tabellone della manifestazione con tutte le partite in programmaInizialmente programmata per il 2020, la Copa America di calcio è stata rinviata al 2021, con un iter molto simile a quello di Euro 2020. Copa America 2021: ad ospitare la manifestazione sarà il Brasile, questo in seguito alla rinuncia della Colombia, il Paese del Sud America che avrebbe dovuto organizzarla. Per motivi legati alla pandemia da Covid-19, anche l’Argentina ha declinato l’invito a subentrare.Dalla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) In Brasile si gioca la: il tabellone della manifestazione con tutte le partite in programmaInizialmente programmata per il 2020, ladi calcio è stata rinviata al, con un iter molto simile a quello di Euro 2020.: ad ospitare la manifestazione sarà il Brasile, questo in seguito alla rinuncia della Colombia, il Paese del Sudche avrebbe dovuto organizzarla. Per motivi legati alla pandemia da Covid-19, anche l’Argentina ha declinato l’invito a subentrare.Dalla ...

Advertising

juventusfc : La @FCFSeleccionCol ???? di @Cuadrado avanti! Saranno 8?? i bianconeri impegnati nelle semifinali di #EURO2020 e… - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol e Argentina in semifinale, si ferma l’Uruguay ?? - marca : ?????????? Messi, semana clave ?? - mdrahbar999 : RT @Mukhtiarkhan678: Argentina Reached Copa America semi final messi scored 1 goal and 2 Assists. #messi #Argentinavsecuador - kdrahull : ultima semana da copa america e eurocopa?? -