Confindustria, il presidente Bonomi a Benevento: “Servono condizioni per progetti seri” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Spero che verremo chiamati nel più breve tempo possibile. Come ho già detto, è una riforma che attendiamo da tanto. Da luglio dello scorso anno abbiamo presentato la nostra proposta al governo e al sindacato. Siamo ancora in attesa di vedere però il testo che è stato annunciato dal ministro Orlando perché noi, ad oggi, non abbiamo ancora visto nulla“. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto a che punto sia la riforma degli ammortizzatori sociali. “Confindustria, Governo e sindacati hanno firmato un documento, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Spero che verremo chiamati nel più breve tempo possibile. Come ho già detto, è una riforma che attendiamo da tanto. Da luglio dello scorso anno abbiamo presentato la nostra proposta al governo e al sindacato. Siamo ancora in attesa di vedere però il testo che è stato annunciato dal ministro Orlando perché noi, ad oggi, non abbiamo ancora visto nulla“. Così ildiCarloha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto a che punto sia la riforma degli ammortizzatori sociali. “, Governo e sindacati hanno firmato un documento, ...

