Conferenza stampa Mourinho | la Roma presenta il nuovo tecnico

(Di lunedì 5 luglio 2021) Josesidaallenatore della: appuntamento fissato per giovedì 8 luglio alle 13.30 Comincia l’avventura di Josealla. Ilè atterrato nella capitale lo scorso sabato e si è messo in quarantena a Trigoria perché transitato dall’Inghilterra. Dal suo quartier generale però il portoghese ha fatto sentire la sua voce. E la sua voce sarà protagonista giovedì 8 luglio alle 13.30: fissata ladizione del...

Advertising

Inter : ?? | CONFERENZA Mercoledì 7 luglio il CEO Sport Giuseppe Marotta e l'allenatore Simone Inzaghi incontreranno i giorn… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa di Nicolò #Barella #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #EURO2020 - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Le foto e le immagini viste sono solo una parte, quelle più raccapriccianti ce le ha solo la Procura'. Cos… - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: #Mourinho, giovedì alle 13:30 la conferenza stampa di presentazione - DipinoFrancesco : RT @ladyonorato: Nella conferenza stampa appena conclusa, @BorisJohnson ha più volte richiamato il concetto di responsabilità individuale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Inter Sito Ufficiale

Luis Enrique , ct della Spagna, ha parlato inalla vigilia della semifinale contro l' Italia: 'Il gioco dell'Italia? E' un argomento fondamentale, siamo tra i leader come possesso ma anche loro vogliono dominare il gioco. E' la ...Pedri sta dimostrando il suo livello ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni del centrocampista della Spagna. Le sue parole Pedri ha parlato inalla vigilia di Italia - Spagna. SEMIFINALE - "Non mi gira la testa giocare questa partita. Voglio solo vedere se avrò l'opportunità di giocarla e se lo farò, darò il massimo perché .Le parole di Luis Enrique. Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna: "Voglio dar valore a questo passggio del turno. E' impossibile sottovalutare ...Il CT degli iberici ha tenuto, così come Pedri, la conferenza stampa del match di semifinale che si giocherà domani alle 21 Parole di stima vera e non di circostanza. Persona seria, che conosce il cal ...