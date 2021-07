(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In questo primo fine settimana di luglio i Carabinieri e la Guardia Costiera di Amalfi, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, hanno svolto un articolato servizio di controllo delle spiagge e degli, volto a verificare la regolarità delle autorizzazioni ad esercitare dei lidi e degli esercizi di ristorazione, il rispetto della normativa covid e di quella in materia di lavoro irregolare. Isono stati effettuati “via mare”, con la motovedetta in forza all’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, ed hanno interessato la spiaggia ...

Advertising

anteprima24 : ** Conca dei Marini, controlli sugli stabilimenti balneari ** - positanonews : #Copertina #Cronaca CONCA DEI MARINI, CONTROLLI CONGIUNTI AGLI STABILIMENTI BALNEARI: SCATTANO LE SANZIONI - PasdaranFiSud : @GiancarloMoroni @Renato_Corghi A #Livorno certe ardimentosità femminili erano maschiamente rintuzzate con un '...A… - carlo_conforti : @Elewhatelse Ele, prendi na serata come questa, a quest'ora, prendi l'auto, con un'amica, con tuo marito, con il tu… - gabcicala : RT @paradisoa1: La Sfogliatella nacque nel 1600 in un convento di Conca dei Marini vicino ad Amalfi. Fu solo circa due secoli dopo che Pasq… -

Ultime Notizie dalla rete : Conca dei

Positanonews

... il Decumano, la posizione delle tre Chiese, non visitabili per lui (voleva vedere 'Bernini e'... e del sistema idrico che permetteva agli Jeranses di resistere ai lunghi assalti e assedi......ad internet) Frontino (PU) Montottone (FM) - (PCN non collegato ad internet) Torre San Patrizio (FM) - (PCN non collegato ad internet) Visso (MC) Molise Baranello (CB) Cantalupo nel Sannio (IS)...Un forte boato, poi una serie di altre piccole esplosioni in sequenza è una coltre di fumo nera alta diversi metri. È questa la scena vissuta e raccontata ...Secondo i primi rilievi effettuati dei carabinieri della tendenza di Cassano l’autoarticolato contenente il materiale esplosivo si trovava parcheggiato in una stradina della cosiddette “conche” ...