Con Suzuki guidi subito la tua moto e ti godi l'estate

(Di lunedì 5 luglio 2021) Luglio è un mese eccezionale per acquistare i modelli della gamma a due ruote. La Casa di Hamamatsu ha infatti deciso di varare una serie di iniziative che in questo periodo rendono più ...

Italpress

Un altro finanziamento molto vantaggioso abbinato a tutti i modelli èNow!questo piano la cifra erogata dalla finanziaria può variare tra i 2.500 e i 6.500 Euro, mentre per quanto ...Un altro finanziamento molto vantaggioso abbinato a tutti i modelli èNow!questo piano la cifra erogata dalla finanziaria può variare tra i 2.500 e i 6.500 Euro, mentre per quanto ...L'uomo dopo essersi scontrato con il suo furgone Mercedes contro una Suzuki 750 si è dileguato lasciando a terra il motociclista. Rintracciato in breve tempo dalla polizia locale, è stato denunciato p ...Scopriamo la Suzuki GSX 250 R che, forse per la scheda tecnica poco interessante, non è riuscita ad affermarsi tra le moto per patente A2.