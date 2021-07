Con Raffaella Carrà ho lavorato solo una volta La parola che mi viene per descriverla è ‘carisma’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 luglio 2021) Mi è capitato di lavorare in televisione conuna, per un evento di una notte. In Francia, a Cannes, per la presentazione dei palinsesti Rai.e Fabio Fazio i prestigiosi conduttori di una serata che richiese una settimana di preparazione. Era vent’anni fa circa., un’icona di tutto e di tutti, ma che non apprezzava essere venerata. Rapporti diretti e semplici. Voglia di lavorare, ma nel divertimento. Allora provavo anch’io a dire cose divertenti. Così, per vederla ridere con la testa all’indietro ...