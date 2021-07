“Comunicazione importante”. Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia chiama Ste nel pinnettu (Di lunedì 5 luglio 2021) Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di Temptation Island 2021 in onda lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5. Dall’Is Morus relais, il villaggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, che ogni anno ospita le registrazioni del programma e tra momenti trash, clamorosi casi di gelosia, crisi e i soliti stereotipi da coppia fidanzata ormai caduta nella monotonia della convivenza, e critiche per alcune dinamiche, il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha esordito la scorsa settimana ottenendo un clamoroso successo in fatto di ascolti. Complice la programmazione estiva, il programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella diin onda lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5. Dall’Is Morus relais, il villaggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, che ogni anno ospita le registrazioni del programma e tra momenti trash, clamorosi casi di gelosia, crisi e i soliti stereotipi da coppia fidanzata ormai caduta nella monotonia della convivenza, e critiche per alcune dinamiche, il reality show condotto daha esordito la scorsa settimana ottenendo un clamoroso successo in fatto di ascolti. Complice la programmazione estiva, il programma ...

Advertising

catjolras : Parla di quanto la comunicazione con i suoi followers sia importante e poi ha finto la laurea per un sacco di tempo… - andriaqendro : It’s the eye contact for me Amo proprio perché per te la comunicazione è importante non dovresti distogliere lo sgu… - moonaIee : #ImenJane ma se per te la comunicazione è così importante, cosa mi stai comunicando postando un video di accorate s… - benjamn_boliche : RT @TemptationITA: ?? Filippo raggiunge Ste nel villaggio dei fidanzati per una comunicazione davvero importante... cosa accadrà? Non perde… - xswagway : tutti gli altri ragazzi che magari ci pensano loro a postare qualche selfie o fare qualche q&a che duri più di 5 mi… -