Comunali Milano, “Vittorio Feltri sarà il capolista di Fratelli d’Italia”: il fondatore di Libero si iscrive al partito di Giorgia Meloni (Di lunedì 5 luglio 2021) Il fondatore e direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri sarà il capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Lo ha annunciato la leader del partito, Giorgia Meloni, durante la presentazione del proprio libro “Io sono Giorgia” a Palazzo reale. “Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Ile direttore editoriale diildialle prossime elezioni amministrative di. Lo ha annunciato la leader del, durante la presentazione del proprio libro “Io sono” a Palazzo reale. “Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttoreha deciso dirsi a...

