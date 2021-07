Comunali Milano, Berlusconi chiama Bernardo per la candidatura a sindaco del centrodestra: sì al ticket con Albertini (Di lunedì 5 luglio 2021) Manca solo l’ufficialità, ma sarà con tutta probabilità Luca Bernardo, direttore di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco, il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Comunali di Milano. Il medico, che oggi ha incontrato anche Giorgia Meloni, ha ricevuto la telefonata di Silvio Berlusconi che ha così dato il suo assenso al ticket con l’ex primo cittadino del capoluogo lombardo Gabriele Albertini. In questo modo, Bernardo ha già avuto colloqui con tutti i leader della coalizione. “Mi ha fatto un’ottima impressione, di grande serietà e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Manca solo l’ufficialità, ma sarà con tutta probabilità Luca, direttore di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco, il candidato delalle prossime elezionidi. Il medico, che oggi ha incontrato anche Giorgia Meloni, ha ricevuto la telefonata di Silvioche ha così dato il suo assenso alcon l’ex primo cittadino del capoluogo lombardo Gabriele. In questo modo,ha già avuto colloqui con tutti i leader della coalizione. “Mi ha fatto un’ottima impressione, di grande serietà e di ...

