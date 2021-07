COMPLETATO LO STAFF TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il Pordenone Calcio comunica le figure che completano lo2021/22, guidato da mister Massimo Paci. Il preparatore atletico è Salvatore Sciuto, professionista nella scorsa annata al Lecce e con esperienze, in particolare, a Brescia, Novara e Palermo. L’allenatore dei portieri è Gabriele Aldegani, che dopo una lunga carriera da calciatore è stato preparatore dei portieri al Pescara. Il match analyst è Martino Vignali, che sino alla scorsa annata era nellodell’Imolese. L’allenatore in seconda – come già comunicato – è Roberto Guana, con i confermati ...

