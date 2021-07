Compleanno Pinocchio | il burattino compie 140 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno Pinocchio

LA NAZIONE

Nel pomeriggio le celebrazioni si spostano a Collodi, dove sono in programma una serie di eventi che inizieranno alle 17.30 con l'inaugurazione della mostra Lo Zoo di Pinocchio di Filippo Sassoli. Sarà un compleanno europeo in tutti i sensi quello che l'Alpe Adria Puppet Festival, organizzato dal CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, festeggerà fra Grado, Aquileia, Gorizia e Nova. Ci sarà anche un originalissimo spettacolo del Lutkovno Gledališče di Maribor con la regia.