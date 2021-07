Comincia la giornata con il caffè e i giornali di carta, pensando al Purgatorio di Dante (Di lunedì 5 luglio 2021) Aldo Cazzullo è uno dei più famosi giornalisti italiani, editorialista del Corriere della Sera, conduttore televisivo e autore di fortunati saggi, l’ultimo dei quali è “Le italiane. Il Paese salvato dalle donne” (Solferino, 2021). Qui risponde al questionario de Linkiesta, ispirato a The Interrogator di Monocle, sui suoi consumi culturali. A che cosa sta lavorando? Al prossimo libro, sul Purgatorio di Dante. Appena sveglio dove cerca le notizie del giorno? Su VoloEasyRider, l’agenda digitale. A colazione legge i giornali col caffè, con una spremuta o con che cos’altro? caffè. Sotto la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 luglio 2021) Aldo Cazzullo è uno dei più famosisti italiani, editorialista del Corriere della Sera, conduttore televisivo e autore di fortunati saggi, l’ultimo dei quali è “Le italiane. Il Paese salvato dalle donne” (Solferino, 2021). Qui risponde al questionario de Linkiesta, ispirato a The Interrogator di Monocle, sui suoi consumi culturali. A che cosa sta lavorando? Al prossimo libro, suldi. Appena sveglio dove cerca le notizie del giorno? Su VoloEasyRider, l’agenda digitale. A colazione legge icol, con una spremuta o con che cos’altro?. Sotto la ...

Advertising

Domenica19611 : RT @NaturoLucaCM: Ore 1:10 il cane di quella di sotto comincia ad abbaiare Ore 2:40 vedi sopra Ore 3:30 vedi sopra Ore 5:58 come sopra Senz… - DiacronicoMurra : RT @NaturoLucaCM: Ore 1:10 il cane di quella di sotto comincia ad abbaiare Ore 2:40 vedi sopra Ore 3:30 vedi sopra Ore 5:58 come sopra Senz… - Leone09748724 : RT @NaturoLucaCM: Ore 1:10 il cane di quella di sotto comincia ad abbaiare Ore 2:40 vedi sopra Ore 3:30 vedi sopra Ore 5:58 come sopra Senz… - kimtaemmuort : un’altra giornata che comincia in sofferenza - wvllslt : il buongiorno migliore è con le foto di louis ogni giornata comincia col piede giusto -