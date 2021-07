Come sta Papa Francesco, le condizioni di salute dopo l’intervento: il bollettino medico (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco è finalmente uscito dalla sala operatoria del professor Alfieri. Ora, il Pontefice, dovrà riposare per una settimana buona, ma sembra che le sue condizioni siano buone. Leggi anche: Papa Francesco ricoverato al Gemelli Il bollettino Alle 15:00 di ieri pomeriggio, il Pontefice è entrato all’ospedale Gemelli, dove è stato operato. l’intervento era programmato da mesi e la Sala Stampa della Santa Sede, ha reso noto le condizioni tramite un bollettino: “Questo pomeriggio Sua Santità Papa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021)è finalmente uscito dalla sala operatoria del professor Alfieri. Ora, il Pontefice, dovrà riposare per una settimana buona, ma sembra che le suesiano buone. Leggi anche:ricoverato al Gemelli IlAlle 15:00 di ieri pomeriggio, il Pontefice è entrato all’ospedale Gemelli, dove è stato operato.era programmato da mesi e la Sala Stampa della Santa Sede, ha reso noto letramite un: “Questo pomeriggio Sua Santità...

