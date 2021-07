Come Raffaella Carrà ha liberato l’Italia dal grigiume (Di lunedì 5 luglio 2021) Ricordiamo Raffaella Carrà per la ricchezza e l’innovazione, ancora ineguagliata, che ha portato nel nostro paese Provocatrice, professionale e talentuosa, ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura dello spettacolo italiano Leggi su it.mashable (Di lunedì 5 luglio 2021) Ricordiamoper la ricchezza e l’innovazione, ancora ineguagliata, che ha portato nel nostro paese Provocatrice, professionale e talentuosa, ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura dello spettacolo italiano

Advertising

FranAltomare : Ovviamente Pippo Baudo definisce Raffaella Carrà semplicemente come “grande soubrette” perdendo un’occasione per ta… - OrnellaVanoni : Ho saputo adesso che Raffaella non c'è più; la notizia mi è arrivata come un colpo al cuore! - BiagioAntonacci : Ciao Raffaella, avevo scritto questa canzone per te, sei stata la prima star a darmi fiducia come autore…… a tutti… - darkchocostrong : RT @Agostino35: Raffaella Carrà è come la pizza: rappresenta l'Italia quella bella e piace a tutti. - black_owls_ : RT @ashcoltami: Raffaella Carrà la vedevo un po' come la Regina Elisabetta immortale eterna non posso crederci -