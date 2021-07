"Come Instagram ha rimosso le storie dei migranti dal mio account" (Di lunedì 5 luglio 2021) Il caso dell'avvocato Francesca Napoli che racconta le torture, le sofferenze ma anche le piccole gioie degli immigrati in @storieDallAltroMondo. Facebook spiega Come e perché decide di rimuovere contenuti sensibili. Muovendosi sul sottile confine tra censura e protezione della... Leggi su repubblica (Di lunedì 5 luglio 2021) Il caso dell'avvocato Francesca Napoli che racconta le torture, le sofferenze ma anche le piccole gioie degli immigrati in @DallAltroMondo. Facebook spiegae perché decide di rimuovere contenuti sensibili. Muovendosi sul sottile confine tra censura e protezione della...

matteorenzi : La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a… - matteorenzi : Ci vediamo alle 12 per una diretta Facebook. Ho firmato la legge sulle #unionicivili, non ho difficoltà a risponder… - borjavalero20 : È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto fa… - BottaroRosella : RT @matteorenzi: La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confro… - MiyakeEau : Lui è il bellissimo PONGO??????non so come lo chiamava chi lo ha lasciato in canile perché si è accorto che i cani ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Instagram Con Rocío Muñoz Morales prende il via a Fasano la rassegna "LibriAmo?tra gli ulivi!" ... incrociando gli sguardi di quella gente che talvolta ama perdersi in un libro, proprio come me". Così si legge nel post sul suo profilo Instagram. Protagonista della storia è Camila che dopo aver ...

International Summer Festival Bosa ... stage e seminari tenuti dai migliori strumentisti e pedagoghi al mondo: oltre come detto a Silvia ... S arà possibile seguire la diretta social del festival sui canali social del festival: Instagram @...

"Come Instagram ha rimosso le storie dei migranti dal mio account" La Repubblica Costanza Caracciolo tutta di un pezzo: il costume non nasconde le curve Costanza Caracciolo in costume mostra un corpo mozzafiato, più bella e seducente che mai fa perdere la testa a tutti, è uno schianto Ha catturato come sempre l’attenzione ... una sua foto sul suo ...

da Instagram (Matteo Renzi) Come normali, nel film, sono i villeggianti di Ventotene che ... Quelle che dicono «io ho firmato la legge sulle #unionicivili, una legge che dura più di una storia su Instagram». Non ha risposto che ...

