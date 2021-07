Come funziona il bonus Tv: fino a 100 euro per cambiare televisore (Di lunedì 5 luglio 2021) Un incentivo fino a 100 euro per cambiare televisore. Il bonus è garantito a tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti: essere residenti in Italia, rottamare un televisore acquistato prima del dicembre 2018 e essere in regola con il pagamento del canone Rai. Sarà fruibile fino al 31 dicembre 2022, salvo che il fondo stanziato non si esaurisca prima. La misura è stata varata in vista dell’entrata in vigore, dal 20 giugno 2022, dei nuovi standard di trasmissione Dvbt-2. Come funziona e Come richiederlo. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Un incentivoa 100per. Ilè garantito a tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti: essere residenti in Italia, rottamare unacquistato prima del dicembre 2018 e essere in regola con il pagamento del canone Rai. Sarà fruibileal 31 dicembre 2022, salvo che il fondo stanziato non si esaurisca prima. La misura è stata varata in vista dell’entrata in vigore, dal 20 giugno 2022, dei nuovi standard di trasmissione Dvbt-2.richiederlo. Il ...

