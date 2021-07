CNH Industrial annuncia cambiamenti al vertice per il nuovo business On-Highway

ANSA_Motori : Scott Moran è stato nominato chief di Cnh Industrial Business System Officer, Kelly Tolbert di Diversity & Inclusio… - DividendProfit : CNH Industrial, cambiamenti al vertice: Moran e Tolbert entrano nel Senior Leadership Team - ForexOnlineMeIt : BORSA ITALIANA OGGI/ Unipol a -1,2%, Cnh Industrial a +2,3% (1 luglio 2021) - ChainItaly : Per CNH Industrial due treni da e per l’Emilia al fine di ridurre l’impatto ambientale della logistica (VIDEO)… - ForexOnlineMeIt : BORSA ITALIANA OGGI/ Unipol a +4,3%, Cnh Industrial a -1,2% (30 giugno 2021) -

In vista del preannunciato scorporo del business On - Highway e della designazione di Gerrit Marx come futuro CEO,annuncia le prime nomine a livello di Senior Leadership Team della futura Società, per gli ambiti Operations e Powertrain. A partire dal 1° ottobre 2021, Annalisa Stupenengo assumerà la ...In vista dello scorporo del business On - Highway e della designazione di Gerrit Marx come futuro Ceo,annuncia le prime nomine a livello di Senior Leadership Team della futura societa', per gli ambiti Operations e Powertrain. In particolare, a partire dal primo ottobre 2021, Annalisa ...(Teleborsa) - In vista del preannunciato scorporo del business On-Highway e della designazione di Gerrit Marx come futuro CEO, CNH Industrial annuncia le prime nomine a livello di Senior ...Cnh ha annunciato la nomina di Scott Moran nel ruolo di di Chief CNH Industrial Business System Officer e Kelly Tolbert in quello di Chief Diversity & Inclusion, Sustainability and Transformation Offi ...