Clio e Grace in barca | la Zammatteo in costume senza foto ritocco si mostra al naturale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 luglio 2021) Siamo davvero stanche di sentire ogni volta, a poche settimane dall’estate, che è arrivato il momento della provaperchè davvero, non c’è nessuna prova da superare, nè per le donne nè per gli uomini. E’ bello vedere ledi signore e signorine inal mare ma non significa necessariamente che non ci debba essere un chilo in più, un piccolo rotolino e dei segni di cellulite. Ed è anche arrivato il momento che le influencer, oltre chersi impeccabili, come è giusto che sia per lavoro, si mostrino poi anche per quello che sono realmente,usare troppo il...