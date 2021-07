Cinema: ciak a Napoli per “Falla Girare” di Giampaolo Morelli, nel cast Michele Placido (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Si gira a Napoli ‘Falla Girare’, secondo lungometraggio diretto da Giampaolo Morelli, che è anche tra i protagonisti insieme a Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo e con Leopoldo Mastelloni e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Si gira a’, secondo lungometraggio diretto da, che è anche tra i protagonisti insieme a Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo e con Leopoldo Mastelloni e con la partecipazione straordinaria di. In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno ...

Advertising

solocine : Cinema: ciak per 'Falla Girare' di e con Giampaolo Morelli - anteprima24 : ** #Cinema: ciak a ##Napoli per 'Falla Girare' di Giampaolo Morelli, nel cast Michele Placido **… - GazzettadellaSp : Il film 'Più micidiale del maschio' apre la rassegna 'Ciak si gira, il Cinema sul Golfo' in piazza Brin… - cittametrobo : Ciak, si gira! Il territorio raccontato attraverso il cinema: trekking d’autore nelle location e proiezioni. ??Prim… - Legacycorp : RT @ilniwar: Altra selezione ufficiale per @IdentityHaunted al Ciak Film Festival 2021 Disponibe su @PrimeVideoIT @film_eagle @102distribut… -